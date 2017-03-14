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16:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омске студенты-автослесари для тюнинга своего Mercedes-Benz обокрали другую иномарку

Студенты техникума решились на кражу, увидев «бесхозный» Mercedes под слоем снега.

11 марта в 5:30 утра на улице 70 лет Октября экипаж ДПС остановил черный Mercedes-Benz, ехавший с выключенными фарами. Внутри находились трое 18-летних парней, а в багажнике инспекторы нашли автозапчасти и документы на другую машину той же марки.

Всех трех доставили в полицию, где они признались в краже. Ранее один из ребят заприметил на Зеленом бульваре Mercedes-Benz, который владелец почему-то на долгое время оставил на улице, так что машина уже покрылась слоем снега. Задняя дверь при этом была незаперта.

— Ночью приятели проникли в салон, сняли передние и задние сидения, декоративные накладки, панели и обшивку, зеркало заднего вида, 4 салонных коврика, приборы учета, автомагнитолу и динамики, фирменную эмблему и другое имущество. Часть похищенных вещей водитель иномарки планировал в дальнейшем установить на свой «Мерседес», остальные делали — продать, а вырученные деньги поделить с друзьями, — рассказали в пресс-службе УМВД по Омску.

Пока инспекторы работали с задержанными, объявился владелец иномарки, написавший заявление о причинении ущерба в 51 тысячу рублей. В отношении молодых людей, которые оказались студентами техникума, учившимися на автослесарей, возбуждено уголовное дело. По статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» будущим автослесарям грозят сроки до 5 лет.

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