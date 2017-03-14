В Омске студенты-автослесари для тюнинга своего Mercedes-Benz обокрали другую иномарку
Студенты техникума решились на кражу, увидев «бесхозный» Mercedes под слоем снега.
Студенты техникума решились на кражу, увидев «бесхозный» Mercedes под слоем снега.
11 марта в 5:30 утра на улице 70 лет Октября экипаж ДПС остановил черный
Всех трех доставили в полицию, где они признались в краже. Ранее один из ребят заприметил на Зеленом бульваре
— Ночью приятели проникли в салон, сняли передние и задние сидения, декоративные накладки, панели и обшивку, зеркало заднего вида, 4 салонных коврика, приборы учета, автомагнитолу и динамики, фирменную эмблему и другое имущество. Часть похищенных вещей водитель иномарки планировал в дальнейшем установить на свой «Мерседес», остальные делали — продать, а вырученные деньги поделить с друзьями, — рассказали в
Пока инспекторы работали с задержанными, объявился владелец иномарки, написавший заявление о причинении ущерба в 51 тысячу рублей. В отношении молодых людей, которые оказались студентами техникума, учившимися на автослесарей, возбуждено уголовное дело. По статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» будущим автослесарям грозят сроки до 5 лет.