Доцента вуза в Таганроге обвиняют в получении взятки и служебном подлоге

Как сообщает следственное управление СКР по региону, преподавателю инкриминируются ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый получил от двух студентов института взятку в сумме 20,5 тыс. рублей за выставление отметок о сдаче экзаменов по трем дисциплинам без фактической проверки знаний, а затем внес ложные сведение в зачетные книжки.

В настоящее время доцент находится под домашним арестом.