Маре Багдасарян назначили штрафов на общую сумму более 200 тыс. рублей

«Сегодня мировым судьей был рассмотрен один административный материал в отношении Мары Багдасарян за — совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП — уклонение от исполнения административного наказания. Суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 1 тысяча рублей. За 12 дней заседаний Багдасарян назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 202 тысячи рублей », — сказал Тимошенко во вторник.

Суд оштрафовал нарушительницу ПДД Багдасарян еще на 27 тысяч рублей

Девушка вновь не явилась в суд, представив ходатайство о рассмотрении дела без нее, сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, с начала февраля на рассмотрении в мировом суде находятся 32 административных протокола, составленных в отношении Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания (статья 20.25 КоАП РФ).

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике «Гелендваген», после нарушений правил дорожного движения (ПДД) устроили гонки с сотрудниками дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Судебные решения

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова отправил под арест на 15 суток.

17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан. Мосгорсуд признал данное решение законным.

Ранее мировой участок 353 Савеловского суда рассмотрел 51 административный протокол, составленный полицией в отношении Багдасарян за неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД.