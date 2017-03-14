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17:56 (мск), источник: Интерфакс

Маре Багдасарян назначили штрафов на общую сумму более 200 тыс. рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Мировой суд рассмотрел все 32 материала в отношении участницы гонок на «Гелендвагене» Мары Багдасарян и назначил штрафы на общую сумму в 202 тысячи рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня мировым судьей был рассмотрен один административный материал в отношении Мары Багдасарян за — совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП — уклонение от исполнения административного наказания. Суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 1 тысяча рублей. За 12 дней заседаний Багдасарян назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 202 тысячи рублей », — сказал Тимошенко во вторник.

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Девушка вновь не явилась в суд, представив ходатайство о рассмотрении дела без нее, сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, с начала февраля на рассмотрении в мировом суде находятся 32 административных протокола, составленных в отношении Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания (статья 20.25 КоАП РФ).

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике «Гелендваген», после нарушений правил дорожного движения (ПДД) устроили гонки с сотрудниками дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Судебные решения

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова отправил под арест на 15 суток.

17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан. Мосгорсуд признал данное решение законным.

Ранее мировой участок 353 Савеловского суда рассмотрел 51 административный протокол, составленный полицией в отношении Багдасарян за неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД.

По итогам рассмотрения Багдасарян были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс., которые она уже погасила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол.

Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки.

В прокуратуре сообщили, что в отношении Багдасарян возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Девушка свою вину признала. В итоге мировой суд признал ее виновной и приговорил к одному году исправительных работ.

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