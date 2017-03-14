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16:59 (мск), источник: Prokazan.ru

На проспекте Победы красная «Лада» опрокинулась на трамвайные пути

В Казани на проспекте Победы 14 марта в районе 15 часов на трамвайные пути опрокинулась красная «Лада» 13-й модели, об этом ProKazan.ru сообщили очевидцы.

Предварительно, водитель «Лады» столкнулся c Infiniti, после чего выехал на трамвайные пути и опрокинулся, врезавшись в столб. Иномарка также оказалась на трамвайных путях.

В результате пострадал водитель «Лады», которого госпитализировали.

Подробности ДТП выясняются.

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