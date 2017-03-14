В Воронеже супруги-рецидивисты промышляли кражами из дачных домов

Как пояснили в полиции, злоумышленники промышляли в Шилово. Ночью они проникали в дачные дома, из которых выносили бытовую технику, инструменты и строительные материалы. В настоящий момент установлено, что подозреваемые причастны к трем кражам.

Мужчин и женщину задержали на территории садоводческого товарищества — подозреваемые скрывались в одном из домовладений. Злоумышленников доставили в участок, где они сознались в содеянном и пояснили, что продавали краденное, чтобы на вырученные деньги приобрести спиртное.

Часть похищенного имущества, как отметили в полиции, изъята при обыске.

— В настоящее время подозреваемые мужчины задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находятся в изоляторе временного содержания, женщина находится под домашним арестом. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — подчеркнули в ГУВД.

В дальнейшем полиция установила, что один из подозреваемых — 41-летний мужчина — причастен еще к двум хищениям, совершенным в Воронеже. Так, 11 мая 2016 года в восемь часов утра из подъезда многоэтажки, расположенной на улице Маршака, злоумышленник украл велосипед. Аналогичную кражу мужчина совершил на улице Юлюса Янониса. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Кража».