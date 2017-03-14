Чиновника из Володарского района осудят за крупную взятку

Бывшего начальника управления сельского хозяйства Володарского района осудят за крупную взятку, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2016 году 58-летний обвиняемый узнал о намерении коммерческой организации приобрести на территории района участок для строительства животноводческого комплекса. Злоумышленник предложил предпринимателю свое покровительство и пообещал помочь ему в исполнении инвестиционного проекта за 575 000 рублей.

В период с марта по июнь 2016 обвиняемый в несколько приемов принял от пострадавшего часть взятки, после чего был задержан. Свою вину он не признал, до суда заключен под стражу. По решению суда наложен арест на два автомобиля чиновника и денежные средства на общую сумму 1 миллион 270 тысяч рублей, а также 500 долларов США. Уголовное дело направлено в суд.