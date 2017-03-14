Чиновника из Володарского района осудят за крупную взятку
Злоумышленник обещал предпринимателю покровительство за полмиллиона рублей.
Злоумышленник обещал предпринимателю покровительство за полмиллиона рублей.
Бывшего начальника управления сельского хозяйства Володарского района осудят за крупную взятку, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
По версии следствия, в 2016 году 58-летний обвиняемый узнал о намерении коммерческой организации приобрести на территории района участок для строительства животноводческого комплекса. Злоумышленник предложил предпринимателю свое покровительство и пообещал помочь ему в исполнении инвестиционного проекта за 575 000 рублей.
В период с марта по июнь 2016 обвиняемый в несколько приемов принял от пострадавшего часть взятки, после чего был задержан. Свою вину он не признал, до суда заключен под стражу. По решению суда наложен арест на два автомобиля чиновника и денежные средства на общую сумму 1 миллион 270 тысяч рублей, а также 500 долларов США. Уголовное дело направлено в суд.