Суд изменил меру пресечения Руслану Садченко

Господин Садченко находился под стражей с конца июля прошлого года. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество во особо крупном размере, совершенное группой лиц).

По версии следственных органов УФСБ по Пермскому краю, Руслан Садченко участвовал в хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию стадиона Динамо, на сумму более 13 млн руб. При этом следствие настаивало на продление срока содержания экс-чиновника в СИЗО.