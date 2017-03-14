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22:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд изменил меру пресечения Руслану Садченко

Ленинский райсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест бывшему заместителю министра спорта и экс-руководителю управления по делам молодежи и спорта администрации Севастополя Руслану Садченко.

Господин Садченко находился под стражей с конца июля прошлого года. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество во особо крупном размере, совершенное группой лиц).

По версии следственных органов УФСБ по Пермскому краю, Руслан Садченко участвовал в хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию стадиона Динамо, на сумму более 13 млн руб. При этом следствие настаивало на продление срока содержания экс-чиновника в СИЗО.

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