Московские спасатели вытащили провалившихся под лёд людей
Спасатели вытащили из ледяной воды двоих мужчин, женщину и двоих подростков.
Спасатели вытащили из ледяной воды двоих мужчин, женщину и двоих подростков.
Спасателям дважды за один день пришлось прийти на помощь провалившимся под лёд. Оба случая произошли на
Сначала четыре человека попали под лёд, пытаясь сократить дорогу от станции метро «Мякинино» по
Второй случай произошёл в 200 метрах от пешеходного моста. Двое подростков 13 и 14 лет попали под лёд, переходя реку. По тревоге вновь выехали дежурные спасатели. Пострадавших вытащили из воды и доставили на станцию «Рублёво».
В феврале этого года спасатели предупреждали жителей столицы об опасности выхода на лёд во время оттепели. А в марте они проводят уроки безопасного поведения на водоёмах в московских школах.