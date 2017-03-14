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18:07 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московские спасатели вытащили провалившихся под лёд людей

Спасатели вытащили из ледяной воды двоих мужчин, женщину и двоих подростков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Спасателям дважды за один день пришлось прийти на помощь провалившимся под лёд. Оба случая произошли на Москве-реке в районе «Крокус-сити».

Сначала четыре человека попали под лёд, пытаясь сократить дорогу от станции метро «Мякинино» по Москве-реке. Один из участников происшествия самостоятельно выбрался на поверхность и вызвал спасателей. Остальным пострадавшим помогли сотрудники поисково-спасательных станций «Кировская» и «Рублёво». Получив сигнал, они прибыли на место происшествия, преодолев расстояние в четыре километра на судах на воздушной подушке. Спасатели вытащили из ледяной воды двоих мужчин и женщину, находившихся в 50 метрах от берега.

Второй случай произошёл в 200 метрах от пешеходного моста. Двое подростков 13 и 14 лет попали под лёд, переходя реку. По тревоге вновь выехали дежурные спасатели. Пострадавших вытащили из воды и доставили на станцию «Рублёво».

В феврале этого года спасатели предупреждали жителей столицы об опасности выхода на лёд во время оттепели. А в марте они проводят уроки безопасного поведения на водоёмах в московских школах.

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