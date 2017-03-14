В Перми водитель ВАЗ не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком
Пострадал виновник аварии.
Пострадал виновник аварии.
В Перми водитель ВАЗ не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком. Авария произошла недалеко от отворота на микрорайон Лёвшино. «Лада Веста» выехала на трассу, не уступив дорогу двигающемуся прямо грузовику. В итоге большегруз врезался в левую сторону легкового автомобиля, сильно смыв корпус.
Очевидцы ДТП утверждают в социальных сетях, что водителя «Лады Весты» увезли в больницу.
Напомним, в начале 2017 года в Прикамье резко выросло число смертельных ДТП.