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22:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми водитель ВАЗ не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком

Пострадал виновник аварии.

В Перми водитель ВАЗ не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком. Авария произошла недалеко от отворота на микрорайон Лёвшино. «Лада Веста» выехала на трассу, не уступив дорогу двигающемуся прямо грузовику. В итоге большегруз врезался в левую сторону легкового автомобиля, сильно смыв корпус.

Очевидцы ДТП утверждают в социальных сетях, что водителя «Лады Весты» увезли в больницу.

Напомним, в начале 2017 года в Прикамье резко выросло число смертельных ДТП.

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