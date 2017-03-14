В Татарстане задержали 14 человек по подозрению в терроризме
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Масштабные задержания прошли в Татарстане по уголовным делам о деятельности запрещенной террористической организации «Хизб
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Масштабные задержания прошли в Татарстане по уголовным делам о деятельности запрещенной террористической организации «Хизб
По данным Следственного комитета, по делам проходят 14 руководителей и рядовых участников ячейки, полиция сообщает о 15 задержанных.
«Возбуждено 12 уголовных дел в отношении руководителей и членов организации, являющейся структурным подразделением международной террористической организации “Партия исламского освобождения” (“Хизб
По версии следователей, ячейка функционировала в Казани с августа 2015 года. Целью экстремистов называется «распространение исламской идеологии, изменение конституционного строя и нарушение целостности РФ».
«Изъято большое количество запрещенной литературы “Хизб ут-Тахрир”, флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман», — добавляют в МВД.
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте задержанных.
«Партия исламского освобождения» в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».
Членов «Хизб