В Татарстане задержали 14 человек по подозрению в терроризме

По данным Следственного комитета, по делам проходят 14 руководителей и рядовых участников ячейки, полиция сообщает о 15 задержанных.

«Возбуждено 12 уголовных дел в отношении руководителей и членов организации, являющейся структурным подразделением международной террористической организации “Партия исламского освобождения” (“Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”)», — говорится в сообщении СУСК.

По версии следователей, ячейка функционировала в Казани с августа 2015 года. Целью экстремистов называется «распространение исламской идеологии, изменение конституционного строя и нарушение целостности РФ».

«Изъято большое количество запрещенной литературы “Хизб ут-Тахрир”, флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман», — добавляют в МВД.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте задержанных.

«Партия исламского освобождения» в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».