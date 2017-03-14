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17:57 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане задержали 14 человек по подозрению в терроризме

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Масштабные задержания прошли в Татарстане по уголовным делам о деятельности запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщают во вторник региональное управление СК РФ и МВД Татарстана.

Источник: РИА Новости

По данным Следственного комитета, по делам проходят 14 руководителей и рядовых участников ячейки, полиция сообщает о 15 задержанных.

«Возбуждено 12 уголовных дел в отношении руководителей и членов организации, являющейся структурным подразделением международной террористической организации “Партия исламского освобождения” (“Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”)», — говорится в сообщении СУСК.

По версии следователей, ячейка функционировала в Казани с августа 2015 года. Целью экстремистов называется «распространение исламской идеологии, изменение конституционного строя и нарушение целостности РФ».

«Изъято большое количество запрещенной литературы “Хизб ут-Тахрир”, флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман», — добавляют в МВД.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте задержанных.

«Партия исламского освобождения» в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».

Членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

Комментарии
1
ПАХАН!!!
Народ не слеп , за углами и от не добрых ушей слышен молв людей простых что мечети наши в Татарстане дышат не тем чем надо для народа России и то что мечети как грибы растут в Татарии ,куда не глянь везде как вышки торчат пики мечетей и факт того что из одного города можно увидеть пик мечете соседнего города если внимательно приглядеться ,Власть это не видит ,может и видит но не знает как поступить в данной ситуации , я не противник мусульман или крестиян ,я противник что нас ждет , детей и внуков , религия дается для правильности жизни человека мы не против правильной религии ,но не таким образом засильем такой религии откуда идет шлейф террора и логовом где людям головы дурманом набивают ...
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