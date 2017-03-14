В Петербурге вынесли приговор офицеру Минобороны по делу о взятке

Капитан второго ранга Егоров обвинялся в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Как следует из обвинительного заключения, в мае 2014 года генеральный директор ООО «Петроцепь» Валентин Пономарев обратился к Егорову с просьбой закрепить за его фирмой военное представительство Минобороны, которое в дальнейшем позволило этой организации участвовать в контрактах по государственному оборонному заказу.

Как следует из оглашенного судьей Василием Чупрыной приговора, Егорову назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей, которое с учетом срока отбытого ареста суд посчитал возможным снизить до 4 миллионов рублей. Кроме того, приговор суда запретил Егорову на 5 лет занимать государственные должности.

Согласно материалам дела, первоначально Егоров потребовал от Пономарева 13 млн рублей за содействие при заключении ООО «Петроцепь» договора с АО «Средне-Невский судостроительный завод» на поставку якорных цепей для тральщиков проекта 12700. Позднее сумма вымогаемой Егоровым взятки была снижена. Всего Егоров получил от Пономарева около 4 миллиона рублей. Стоимость контракта составляла почти 80 миллионов рублей.

Кроме того, следствием установлено, что по требованию Егорова один из его родственников был введен в число соучредителей ООО «Петроцепь» и получал там зарплату. В мае 2016 Егоров был задержан в ходе следственного эксперимента при получении муляжа 1,3 миллиона рублей.