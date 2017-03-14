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18:17 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге вынесли приговор офицеру Минобороны по делу о взятке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Гарнизонный военный суд в Петербурге приговорил к штрафу в размере 4 миллионов рублей начальника 113 службы уполномоченного по качеству вооружения и военной техники управления военных представительств Минобороны РФ Игоря Егорова, который за взятку заключил контракт на поставку якорных цепей для современных минных тральщиков проекта 12700, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: AP 2017

Капитан второго ранга Егоров обвинялся в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Как следует из обвинительного заключения, в мае 2014 года генеральный директор ООО «Петроцепь» Валентин Пономарев обратился к Егорову с просьбой закрепить за его фирмой военное представительство Минобороны, которое в дальнейшем позволило этой организации участвовать в контрактах по государственному оборонному заказу.

Как следует из оглашенного судьей Василием Чупрыной приговора, Егорову назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей, которое с учетом срока отбытого ареста суд посчитал возможным снизить до 4 миллионов рублей. Кроме того, приговор суда запретил Егорову на 5 лет занимать государственные должности.

Согласно материалам дела, первоначально Егоров потребовал от Пономарева 13 млн рублей за содействие при заключении ООО «Петроцепь» договора с АО «Средне-Невский судостроительный завод» на поставку якорных цепей для тральщиков проекта 12700. Позднее сумма вымогаемой Егоровым взятки была снижена. Всего Егоров получил от Пономарева около 4 миллиона рублей. Стоимость контракта составляла почти 80 миллионов рублей.

Кроме того, следствием установлено, что по требованию Егорова один из его родственников был введен в число соучредителей ООО «Петроцепь» и получал там зарплату. В мае 2016 Егоров был задержан в ходе следственного эксперимента при получении муляжа 1,3 миллиона рублей.

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