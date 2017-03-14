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18:21 (мск), источник: Nur.kz

В Мангистауской области стреляли из свадебного кортежа

Участники свадебного кортежа в Жанаозене стреляли из пистолета и нарушили ряд правил дорожного движения. Видеозапись движения кортежа появилась в Сети, сообщает «Лада».

Источник: Nur.kz

По факту нарушений общественного порядка и правил дорожного движения установлены трое жителей Жанаозена.

В отношении них составлены материалы для привлечения к административной ответственности.

События на видеоролике, как пояснили в ДВД Мангистауской области, происходили 11 марта 2017 года на автодороге Жанозен — Актау.

В отношении стрелявшего в воздух пассажира Lexus LX, 20-летнего жителя Жанаозена, составлены протоколы по статье 434 части 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство» и статье 436 части 1 КоАП РК «Стрельба из огнестрельного, газового оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах».

Ему грозит штраф в размере 45 380 тенге.

У правонарушителя изъяли шумовой пистолет марки Stalker M906.

20-летний Автовладелец Lexus LX 570 передвигался с подложными номерами. На него составлены протоколы по четырем статьям КоАП РК.

Другой участник действий — 24-летний водитель автомашины BMW привлечен к ответственности по статье 595 части 2 «Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены» и статье 593 части 8 КоАП РК .

Общая сумма штрафа составила 20 МРП, то есть 45 380 тенге.

Материалы по фактам нарушений для рассмотрения направлены в специализированный административный суд Жанаозена.

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