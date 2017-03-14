Житель Кокшетау продал 20-летнюю девушку за 100 тысяч тенге

В январе 22-летний житель Кокшетау продал 20-летнюю уроженку Атбасара за 100 000 тенге, говорится в сообщении. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по ст. 128 ч.1 УК РК (торговля людьми), полицейские выясняют, с какой целью была продана девушка.

Согласно санкции статьи задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. Также 13 марта сотрудниками УБОП был выявлен факт вовлечения в занятие проституцией 25-летней жительницы одного из сел Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Как установили оперативники, жительница Кокшетау 1976 года путем шантажа, угроз и применения насилия заставляла девушку заниматься проституцией. По данному факту в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 308 ч. 1 УК РК (вовлечение в занятие проституцией), согласно санкции данное деяние наказывается штрафом в размере до 3000 МРП, либо лишение свободы на срок до трех лет.