В США более 100 тысяч человек остались без света из-за снегопада
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Свыше 100 тысяч человек остались без электричества
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Свыше 100 тысяч человек остались без электричества
По его данным, половину этого числа составляют потребители в штате Виргиния. Чуть более спокойная ситуация сложилась в штате Мэриленд, где без света остались порядка 30 тысяч человек. Также проблемы с энергоснабжением отмечены в штатах Делавэр, Пенсильвания и
Кроме того, по информации телеканала, всего в регионе отменены или задержаны порядка 5,5 тысячи авиарейсов. Всего же, как отмечается, с начала недели
Как сообщает телеканал CNN, в штате
В столице страны Вашингтоне снегопад также оказался менее сильным, чем ожидалось. Все федеральные ведомства работают в штатном режиме, хотя и открываются с трехчасовой задержкой.