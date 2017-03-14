В Челябинске потерпевшие просят у обвиняемого водителя Mercedes 23,9 млн

Потерпевшие просят у обвиняемого водителя Mercedes возмещение морального вреда на сумму 23,9 млн рублей, а также возмещение материального ущерба на сумму около 500 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сегодня, 14 марта, дело челябинца Евгения Воргуданова, обвиняемого по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человеку» передано в суд.

По версии следствия, Воргуданов ночью 29 октября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Mercedes S500 со скоростью более 100 км/ч. Обвиняемый выехал на перекрёсток Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем такси «ВАЗ 21150». В результате аварии такси врезалось в столб. Трое пассажиров и водитель скончались на месте.

В настоящий момент Воргуданов находится под стражей. Со стороны Воргуданова возмещён ущерб пострадавшим на сумму 900 тысяч рублей.

В обеспечение гражданских исков потерпевших наложены аресты на автомобиль, а также нежилые помещения, принадлежащие обвиняемому.