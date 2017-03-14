Лидер «Шалтая-Болтая» будет просить о рассмотрении дела в особом порядке
Владимир Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием.
Владимир Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием.
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, обвиняемый в незаконном доступе к компьютерной информации, будет просить о рассмотрении дела в особом порядке. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Руслан Коблев.
«Мой подзащитный заключил досудебное соглашение со следствием, но его условия мы не комментируем», — добавил Коблев, отметив, что рассмотрение дела в особом порядке предполагается законодательством при заключении досудебного соглашения.
Максимальным наказанием по инкриминируемой хакеру статье является 5 лет лишения свободы.
Лефортовский суд Москвы ранее продлил по ходатайству следствия арест Аникеева до 8 мая, то есть до полугода. Мосгорсуд 23 марта рассмотрит апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста. Коблев сообщил «Интерфаксу», что в своей жалобе просит отменить арест его подзащитному и не избирать никакую меру пресечения, так как это «уже не имеет смысла». Он пояснил, что согласно законодательству уголовное дело по инкриминируемой Аникееву статье должно быть завершено 8 апреля, то есть за 30 дней до максимально возможного срока ареста в шесть месяцев.
Так что осталось чуть больше 20 дней. А оснований у Аникеева оставаться в России больше, чем скрываться, потому что он таким образом, сотрудничая со следствием, обеляется полностью и переходит на легальное положение
Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис) был арестован в ноябре 2016 года, позднее были задержаны еще два предполагаемых участника группы Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем троим предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 3 статьи 272 УК РФ).
Аникеев полностью признал вину, дает показания и сотрудничает со следствием, в то время как Филинов заявляет, что не имеет никакого отношения к компьютерным взломам, так как не обладает соответствующей квалификацией. По словам последнего, Аникеев оговорил его, пытаясь облегчить свое положение. Из троих арестованных только Филинов обжаловал свой арест. Позже Мосгорсуд признал его законным.
Позже в интервью телеканалу «Дождь» проживающий в Эстонии участник «Шалтая-Болтая» Александр Глазастиков сообщил, что ни разу не видел сведений о Филинове во внутренних документах группы.