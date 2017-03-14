Лидер «Шалтая-Болтая» будет просить о рассмотрении дела в особом порядке

Источник: РИА "Новости"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, обвиняемый в незаконном доступе к компьютерной информации, будет просить о рассмотрении дела в особом порядке. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Руслан Коблев. «Мой подзащитный заключил досудебное соглашение со следствием, но его условия мы не комментируем», — добавил Коблев, отметив, что рассмотрение дела в особом порядке предполагается законодательством при заключении досудебного соглашения.

В случае, если суд согласится на рассмотрение дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу, Аникееву по закону не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимальной санкции

Максимальным наказанием по инкриминируемой хакеру статье является 5 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы ранее продлил по ходатайству следствия арест Аникеева до 8 мая, то есть до полугода. Мосгорсуд 23 марта рассмотрит апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста. Коблев сообщил «Интерфаксу», что в своей жалобе просит отменить арест его подзащитному и не избирать никакую меру пресечения, так как это «уже не имеет смысла». Он пояснил, что согласно законодательству уголовное дело по инкриминируемой Аникееву статье должно быть завершено 8 апреля, то есть за 30 дней до максимально возможного срока ареста в шесть месяцев.

Так что осталось чуть больше 20 дней. А оснований у Аникеева оставаться в России больше, чем скрываться, потому что он таким образом, сотрудничая со следствием, обеляется полностью и переходит на легальное положение Руслан Коблев Адвокат лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева

Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис) был арестован в ноябре 2016 года, позднее были задержаны еще два предполагаемых участника группы Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем троим предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 3 статьи 272 УК РФ).

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