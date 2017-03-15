В Воронеже сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции

Во вторник, 14 марта, в Воронеже сотрудники ФСБ задержали начальника одного из отделов полиции. Его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности. Следователи уже возбудили уголовное дело (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, страж порядка через подконтрольных людей открыл точку по розничной продаже алкоголя.

«При этом сотрудник полиции фактически управлял созданной им организацией и осуществлял покровительские функции в отношении данной организации, используя служебное положение», — сообщают в пресс-службе регионального СУ СК.

По неподтвержденным данным, речь идет о начальнике отдела полиции № 7 подполковнике Сергее Бунееве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до двух лет колонии.