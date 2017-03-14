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22:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Копейске 3-летняя девочка гуляла в одних колготках

И полном одиночестве.

Житель Копейска встретил на обочине дороги 3-летнюю девочку, перемазанную зеленкой. Из одежды на ней были только сланцы, кофта и колготки, пишет 31tv.ru.

Прохожий отвел малышку домой — дорогу она показала. Пустая квартира оказалась незаперта, там был страшный беспорядок. Оставив ребенка в офисе на первом этаже, мужчина вызвал полицию.

В тот же день, 14 марта, нашлась нерадивая мать. С ее слов, дочь болеет ветрянкой, поэтому в садик не ходит и сидит дома одна. Женщина ушла на работу в обед — по всей видимости, девочка самостоятельно открыла дверь и отправилась гулять.

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В Копейске 3-летняя девочка гуляла в одних колготках
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