Крупный обвал грунта в Нуримановском районе: репортаж с места ЧП

Специалисты считают, что обвал грунта произошел из-за карстовых пустот. К счастью ЧП обошлось без жертв. ЧП произошло в пятницу вечером, однако специалисты прибыли на место происшествия только сегодня. Место было сфотографировано и приняты первые меры.

Ничего подобного местные жители не видели уже больше полувека. Но бить тревогу не спешат. Говорят, подобные происшествия все равно случается редко.