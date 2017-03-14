Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
22:26 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Крупный обвал грунта в Нуримановском районе: репортаж с места ЧП

В Нуримановском районе произошел крупный обвал грунта. Специалисты связывают это с карстовыми пустотами. Эта воронка диаметром почти 50 м образовалась в один момент. Земля просто ушла вниз почти на 7 метров.

Источник: ГТРК Башкортостан

Специалисты считают, что обвал грунта произошел из-за карстовых пустот. К счастью ЧП обошлось без жертв. ЧП произошло в пятницу вечером, однако специалисты прибыли на место происшествия только сегодня. Место было сфотографировано и приняты первые меры.

Ничего подобного местные жители не видели уже больше полувека. Но бить тревогу не спешат. Говорят, подобные происшествия все равно случается редко.

Эксперты утверждают, что из-за обильных осадков и весеннего половодья случаи обвалов грунта могут участиться. Согласно статистике, только в Уфе на одном квадратном километре происходит минимум один провал в год.

Чтобы прогнозировать и определить потенциально опасные участки, специалисты начали составлять специальную карту карстовых пустот.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
Путин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Голодец: Бедность россиян уникальна
В РФ разработают планы «активной жизни» и «достойной старости»
В отношении Эмманюэля Макрона начато расследование
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь