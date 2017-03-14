Крупный обвал грунта в Нуримановском районе: репортаж с места ЧП

Специалисты считают, что обвал грунта произошел из-за карстовых пустот. К счастью ЧП обошлось без жертв. ЧП произошло в пятницу вечером, однако специалисты прибыли на место происшествия только сегодня. Место было сфотографировано и приняты первые меры.
Ничего подобного местные жители не видели уже больше полувека. Но бить тревогу не спешат. Говорят, подобные происшествия все равно случается редко.
Эксперты утверждают, что из-за обильных осадков и весеннего половодья случаи обвалов грунта могут участиться. Согласно статистике, только в Уфе на одном квадратном километре происходит минимум один провал в год.
Чтобы прогнозировать и определить потенциально опасные участки, специалисты начали составлять специальную карту карстовых пустот.