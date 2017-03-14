Капитана финполиции лишили звания за лжепредпринимательство в Семее
Предпринимательская деятельность 39-летнего
Предпринимательская деятельность 39-летнего
Согласно материалам уголовного дела, для имитации предпринимательской деятельности обвиняемые создали еще три лжепредприятия для дальнейшего использования их в качестве контрагентов. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 290 миллионов тенге, больше половины из которых теперь должен возместить бывший сотрудник финансовой полиции.
К слову, как отметило гособвинение, именно опыт работы в органах финансовой полиции и позволило мужчине реализовать задуманное.
«Подсудимый достоверно знал правила и порядок ведения бухгалтерского учета, имел хорошее представление в экономической сфере, знания юридического сопровождения
По приговору суда мужчина лишен специального звания «капитан полиции». Он и его подельник приговорены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 10 лет и полной конфискацией имущества.
Как сообщили в суде № 2 Семея, наказание могло бы быть более суровым. В качестве смягчающего обстоятельства повлияло наличие малолетних детей у обоих подсудимых.