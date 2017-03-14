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19:56 (мск), источник: Tengrinews

Капитана финполиции лишили звания за лжепредпринимательство в Семее

Предпринимательская деятельность 39-летнего экс-сотрудника финансовой полиции Семея обернулась для него уголовным наказанием. В течение пяти лет мужчина вместе со своим другом руководили тремя предприятиями, уклонялись от уплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно материалам уголовного дела, для имитации предпринимательской деятельности обвиняемые создали еще три лжепредприятия для дальнейшего использования их в качестве контрагентов. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 290 миллионов тенге, больше половины из которых теперь должен возместить бывший сотрудник финансовой полиции.

К слову, как отметило гособвинение, именно опыт работы в органах финансовой полиции и позволило мужчине реализовать задуманное.

«Подсудимый достоверно знал правила и порядок ведения бухгалтерского учета, имел хорошее представление в экономической сфере, знания юридического сопровождения и т. д. С 2001 по 2010 год он являлся сотрудником финансовой полиции. В 2010 году он увольняется и в 2011 году уже начинает свою преступную деятельность», — говорится в материалах уголовного дела.

По приговору суда мужчина лишен специального звания «капитан полиции». Он и его подельник приговорены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 10 лет и полной конфискацией имущества.

Как сообщили в суде № 2 Семея, наказание могло бы быть более суровым. В качестве смягчающего обстоятельства повлияло наличие малолетних детей у обоих подсудимых.

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Капитана финполиции лишили звания за лжепредпринимательство в Семее
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