Прокуроры требуют 15 лет тюрьмы для ответчиков по делу НКВВ
Дело, в котором пять человек обвиняются в незаконном присвоении имущества Национального колледжа виноградарства и виноделия (НКВВ), передано в суд, отмечает NOI.md.
Дело, в котором пять человек обвиняются в незаконном присвоении имущества Национального колледжа виноградарства и виноделия (НКВВ), передано в суд, отмечает NOI.md.
По данным прокуратуры, в 2012—2016 гг. обвиняемые, в том числе бывший юрист колледжа, попытались завладеть пятью объектами недвижимого имущества, принадлежащими НКВВ, используя поддельные судебные решения.
В частности, это административное здание, аптека, лаборатория, модуль для хранения продуктов питания, амбар и 12 га земли. В общей сложности стоимость этого имущества превышает несколько миллионов леев. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что все документы, на которые ссылались ответчики, являются поддельными, начиная с договоров
Прокуроры наложили секвестр на имущество, которое было незаконно присвоено, и подали гражданский иск об аннулировании решений суда, согласно которым были признаны права собственности ответчиков на имущество НКВВ.
Если ответчики будут признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах и фальсификации доказательств в судебном процессе, им грозит до 15 лет лишения свободы.