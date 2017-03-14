Прокуроры требуют 15 лет тюрьмы для ответчиков по делу НКВВ

По данным прокуратуры, в 2012—2016 гг. обвиняемые, в том числе бывший юрист колледжа, попытались завладеть пятью объектами недвижимого имущества, принадлежащими НКВВ, используя поддельные судебные решения.

В частности, это административное здание, аптека, лаборатория, модуль для хранения продуктов питания, амбар и 12 га земли. В общей сложности стоимость этого имущества превышает несколько миллионов леев. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что все документы, на которые ссылались ответчики, являются поддельными, начиная с договоров купли-продажи до актов приема и платежных поручений по договорам купли-продажи.

Прокуроры наложили секвестр на имущество, которое было незаконно присвоено, и подали гражданский иск об аннулировании решений суда, согласно которым были признаны права собственности ответчиков на имущество НКВВ.

Если ответчики будут признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах и фальсификации доказательств в судебном процессе, им грозит до 15 лет лишения свободы.