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11:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дело избивших подчиненного воронежских полицейских снова прекратили

Тимур Боймуродов продолжит борьбу за привлечение начальников к ответственности.

Уголовное дело начальника службы участковых отдела полиции № 3 Воронежа Сергея Ризеля и его заместителя Руслана Греблова снова прекратили. Об этом журналисту РИА «Воронеж» во вторник, 14 марта, сообщил потерпевший по делу Тимур Боймуродов. Полицейских начальников обвиняли в превышение должностных полномочий, избиении подчиненного Тимура Боймуродова в актовом зале отдела полиции в 2014 году, но потом от уголовной ответственности освободили. Потерпевший добился возвращения дела на доследование, но результат оказался тот же.

Дело по факту избиения участкового по время совещания было прекращено 9 марта, рассказал Тимур Боймуродов. Он назвал основания для постановления следователя «абсурдными и надуманными». Бывший участковый настаивает, что избиение произошло на рабочем месте во время исполнения должностных обязанностей.

Следователи прекратили дело, так как «при совершении противоправных действий Ризель С. В. и Греблов Р. В. не выступали как должностные лица, при этом они вне какой-либо связи с возложенными на них служебными обязанностями применили насилие в отношении Боймуродова Т. А.». Как и в предыдущий раз, действия Ризеля и Греблова назвали обычными бытовыми побоями, а не преступлением на службе. В поведении полицейских не установили состава преступления, так как «преступность и наказуемость» по статье о побоях «устранена новым уголовным законом», то есть декриминализована.

— Ризель и Греблов не выступали как должностные лица, пишет следователь. А что тогда что они делали в актовом зале отдела полиции? На каком основании проводили совещание своих подчиненных? Зачем надели полицейскую форму? — возмущается Тимур Боймуродов. — Я уже обращался с жалобами в судебные инстанции. Участвовал в нескольких судебных заседаниях. И, в какой-то момент показалось, что Воронежский областной суд исправит эту «ошибку». По моему глубокому убеждению, прокуратура, вставшая на сторону моих бывших начальников, повлияла на орган расследования, поэтому дело и было прекращено по очевидно абсурдному основанию.

История с избиением Тимура Боймурова тянется с апреля 2014 года. Сотрудники СКР расследовали ее дважды. При первом расследовании было установлено, что утром 16 апреля 2014 года на совещании Сергей Ризель и Руслан Греблов избили Тимура Боймуродова за неисполнение приказа. Побои попали на видео, которое записала камера наблюдения в актовом зале отдела.

Первый судебный процесс против Ризеля и Греблова закончился возвращением дела на новое расследование. Уже по его итогам дело прекратили. Действия руководителей квалифицировали как побои (ч.1 ст. 116 УК РФ), так как конфликт решили расценивать не как служебный, а как возникший на почве «личных неприязненных отношений».

Тимур Боймуров обжаловал прекращение уголовного дела в судах трижды. В первый раз суд отказал ему в удовлетворении жалобы, сославшись на процессуальный статус следователя. Однако апелляция, куда Боймуродов обратился с жалобой, вернула материал на новое рассмотрение. Оно завершилось тем, чего добивался бывший участковый — возобновлением дела против Ризеля и Греблова. Однако через месяц после возвращения дела следователям оно снова было прекращено.

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