На востоке Москвы неизвестные ограбили ювелирный магазин
Преступники, предположительно, скрылись на темной иномарке, в городе объявлен план «Перехват».
Преступники, предположительно, скрылись на темной иномарке, в городе объявлен план «Перехват».
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московские полицейские разыскивают преступников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный салон на востоке столицы.
Об этом ТАСС сообщили в
«Около 20:00 мск в помещение ювелирного магазина в доме 2 по Щелковскому шоссе зашли двое неизвестных, угрожая сотрудникам предметом похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия и скрылись на иномарке темного цвета», — сказали в ведомстве, добавив, что на месте преступления работает оперативная группа, выясняется стоимость похищенного.
В Москве введен план «Перехват», полицейские разыскивают темную иномарку, в которой предположительно скрываются преступники.