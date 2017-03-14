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14 марта, источник: ТАСС

На востоке Москвы неизвестные ограбили ювелирный магазин

Преступники, предположительно, скрылись на темной иномарке, в городе объявлен план «Перехват».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московские полицейские разыскивают преступников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный салон на востоке столицы.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Около 20:00 мск в помещение ювелирного магазина в доме 2 по Щелковскому шоссе зашли двое неизвестных, угрожая сотрудникам предметом похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия и скрылись на иномарке темного цвета», — сказали в ведомстве, добавив, что на месте преступления работает оперативная группа, выясняется стоимость похищенного.

В Москве введен план «Перехват», полицейские разыскивают темную иномарку, в которой предположительно скрываются преступники.

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