На востоке Москвы неизвестные ограбили ювелирный магазин

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московские полицейские разыскивают преступников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный салон на востоке столицы.

Трое в масках отняли пиццу у курьера в Москве

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Около 20:00 мск в помещение ювелирного магазина в доме 2 по Щелковскому шоссе зашли двое неизвестных, угрожая сотрудникам предметом похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия и скрылись на иномарке темного цвета», — сказали в ведомстве, добавив, что на месте преступления работает оперативная группа, выясняется стоимость похищенного.

В Москве введен план «Перехват», полицейские разыскивают темную иномарку, в которой предположительно скрываются преступники.