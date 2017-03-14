Число жертв оползня на мусорном полигоне в Аддис-Абебе достигло 72 человек

Источник: AP 2017

ТУНИС, 14 марта. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 72 человека погибли в результате оползня на мусорном полигоне на окраине эфиопской столицы. Об этом сообщило сегодня агентство AFP. «По последним оценкам, число погибших достигло 72 человек», — заявил агентству официальный представитель правительства Эфиопии Негери Ленчо. По его словам, «команды спасателей работают на месте происшествия».

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Ранее сообщалось о 65 жертвах, среди них в основном женщины и дети.

В связи с трагедией парламент Эфиопии объявил трехдневный национальный траур, который начнется 15 марта