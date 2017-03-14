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22:05 (мск), источник: ТАСС

Число жертв оползня на мусорном полигоне в Аддис-Абебе достигло 72 человек

На месте происшествия работают команды спасателей, сообщил официальный представитель правительства Эфиопии.

Источник: AP 2017

ТУНИС, 14 марта. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 72 человека погибли в результате оползня на мусорном полигоне на окраине эфиопской столицы. Об этом сообщило сегодня агентство AFP.

«По последним оценкам, число погибших достигло 72 человек», — заявил агентству официальный представитель правительства Эфиопии Негери Ленчо. По его словам, «команды спасателей работают на месте происшествия».

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Ранее сообщалось о 65 жертвах, среди них в основном женщины и дети.

В связи с трагедией парламент Эфиопии объявил трехдневный национальный траур, который начнется 15 марта

Данная свалка существовала более полувека, пока не была официально закрыта несколько лет назад. Новый полигон для захоронения отходов жизнедеятельности четырехмиллионной Аддис-Абебы запустили в соседнем районе, однако проживающие там фермеры перекрыли подъезды к нему, ограничив сброс мусора. В результате несколько месяцев назад мусоровозы вновь возобновили прежний маршрут к старой свалке.

На территории мусорного полигона проживали несколько сотен человек, которые построили там десятки домов-времянок и занимались сбором и сортировкой отходов, которые потом сдавали на переработку. 11 марта оползень накрыл весь поселок, в результате под тоннами мусора оказались многие семьи. В понедельник к месту трагедии подогнали тяжелую технику, которая разгребает завалы. К настоящему моменту удалось спасти 37 человек.

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