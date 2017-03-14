Число жертв оползня на мусорном полигоне в Аддис-Абебе достигло 72 человек
На месте происшествия работают команды спасателей, сообщил официальный представитель правительства Эфиопии.
На месте происшествия работают команды спасателей, сообщил официальный представитель правительства Эфиопии.
ТУНИС, 14 марта. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 72 человека погибли в результате оползня на мусорном полигоне на окраине эфиопской столицы. Об этом сообщило сегодня агентство AFP.
«По последним оценкам, число погибших достигло 72 человек», — заявил агентству официальный представитель правительства Эфиопии Негери Ленчо. По его словам, «команды спасателей работают на месте происшествия».
Ранее сообщалось о 65 жертвах, среди них в основном женщины и дети.
Данная свалка существовала более полувека, пока не была официально закрыта несколько лет назад. Новый полигон для захоронения отходов жизнедеятельности четырехмиллионной
На территории мусорного полигона проживали несколько сотен человек, которые построили там десятки