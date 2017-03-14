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22:42 (мск), источник: БЕЛТА

Из-за взрыва автомобиля у польского МИД эвакуировали 350 человек

Микроавтобус, груженный баллонами с ацетиленом, воспламенился, а затем взорвался сегодня у здания польского МИД в Варшаве, передают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Из окрестных зданий эвакуировали свыше 350 человек. В больницу доставлены два человека — сотрудники компании, которой принадлежал автомобиль.

Предполагалось, что груз будет доставлен в одну из больниц. Однако, по не известным пока причинам, автомобиль загорелся у въезда в подземный паркинг. Канистры начали взрываться, поэтому к ним не могли подобраться пожарные, занявшиеся эвакуацией. Это продолжалось около 10 минут.

Всего к месту происшествия выдвинулись 25 пожарных, также были перекрыты улицы и подходы к паркингу. Пожар удалось локализовать и потушить.

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