Из-за взрыва автомобиля у польского МИД эвакуировали 350 человек

Из окрестных зданий эвакуировали свыше 350 человек. В больницу доставлены два человека — сотрудники компании, которой принадлежал автомобиль.

Предполагалось, что груз будет доставлен в одну из больниц. Однако, по не известным пока причинам, автомобиль загорелся у въезда в подземный паркинг. Канистры начали взрываться, поэтому к ним не могли подобраться пожарные, занявшиеся эвакуацией. Это продолжалось около 10 минут.

Всего к месту происшествия выдвинулись 25 пожарных, также были перекрыты улицы и подходы к паркингу. Пожар удалось локализовать и потушить.