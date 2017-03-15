Генерал Назаров не признал своей вины в крушении Ил-76 под Луганском

При крушении летом 2014 года Ил-76 близ Луганска погибли 49 военных, а на скамье подсудимых оказался бывший начальник оперативного штаба АТО Виктор Назаров, которому грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению в служебной халатности.

Назаров заявил, что своей вины не признает. В частности, он отметил, что в ходе досудебного следствия было допущено «манипулирование информацией», а в показаниях свидетелей, выступавших в суде, были «предположения» и «информация, интерпретированная по собственному усмотрению».

По его словам, на суде также не был представлен оригинал документа с разведданными об обстановке в луганском аэропорту, передает «Укринформ».

Генерал также сообщил, что ему лично никто не докладывал об угрозе самолету, а на данный момент не доказано, из какого именно оружия самолет был сбит.

В то же время адвокат пострадавшей стороны Виталий Погосян на своей странице в Facebook отметил, что Назаров в последнем слове также обвинил экипаж самолета Ил-76.

Защита генерал-майора попросила вынести оправдательный приговор «при отсутствии в его действиях состава уголовного преступления» и отменить ему меру пресечения в виде внесения денежного залога в размере 97 400 гривен, а уголовное производство закрыть.

На следующем заседании суд должен объявить решение по делу.

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