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04:10 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Москве спецслужбы предотвратили планировавшийся на 8 марта теракт

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в Москве, который террорист планировал устроить во время праздничных гуляний 8 марта, сообщила в среду газета «Известия» со ссылкой на источники в одной из силовых структур.

Источник: РИА Новости

По данным издания, гражданина Таджикистана Изаттило М., прибывшего из Стамбула, задержали для проверочных мероприятий в одном из аэропортов Москвы в начале марта.

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После того, как мужчина понял, что его собираются депортировать в Таджикистан, где ему грозит пожизненный срок, он, по словам собеседника «Известий», попытался разбить свой телефон, а затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло. После этого сотрудники спецслужб скрутили его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу. Выяснилось, что он успел повоевать в Сирии.

«В ходе следственных действий гражданин Таджикистана признался в том, что приехал в Москву для совершения теракта — неудавшийся смертник собирался взорвать себя во время празднования 8 марта», — сообщает газета.

Правоохранители сейчас устанавливают пособников террориста, отмечается в издании. Как сообщает издание, взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить в Москве. После получения всей необходимой информации российские силовики передали Изаттило М. своим таджикским коллегам.

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