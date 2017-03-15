Подросток угнал у хабаровчанина отечественный внедорожник

Автомобиль отечественного производства был припаркован во дворе одного из домов. Владелец использовал машину для поездок на природу, сигнализацию на нее он не установил.

Внедорожник похитил 17-летний житель села Федоровка. Позже автомобиль обнаружили на улице Верхнебазовой. Злоумышленник написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.