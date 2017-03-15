Подросток угнал у хабаровчанина отечественный внедорожник
В Краснофлотском районе Хабаровска у местного жителя угнали внедорожник стоимостью 65 тысяч рублей.
В Краснофлотском районе Хабаровска у местного жителя угнали внедорожник стоимостью 65 тысяч рублей.
Автомобиль отечественного производства был припаркован во дворе одного из домов. Владелец использовал машину для поездок на природу, сигнализацию на нее он не установил.
Внедорожник похитил 17-летний житель села Федоровка. Позже автомобиль обнаружили на улице Верхнебазовой. Злоумышленник написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на