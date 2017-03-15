Житель Хабаровска во время ссоры с супругой убил её

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

В Хабаровске 56-летний мужчина подозревается в убийстве своей супруги. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

По версии следствия, днем 11 марта 2017 года подозреваемый, находясь в доме по улице Авачинская города Хабаровска, распивал спиртные напитки совместно со своей супругой. В ходе распития спиртных напитков между супругами, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множественные удары руками и ногами в различные части тела потерпевшей. От полученных телесных повреждений 56-летняя женщина скончалась на месте преступления.

По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Последний вину признал полностью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.