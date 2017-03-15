Дело против бывшего замгубернатора Челябинской области ушло в суд

По версии следствия, в 2013 — 2014 годах чиновник получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1,96 млн. рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ЧОП «Питон» за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица области на условиях, выгодных для предприятия.

По уголовному были проведены 15 экспертиз: бухгалтерская, оценочная, психолого-лингвистическая и другие. Опрошено более 40 свидетелей.

Проведены обыски и выемки документов. Это позволило сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступления.