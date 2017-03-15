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07:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Дело против бывшего замгубернатора Челябинской области ушло в суд

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело против бывшего заместителя губернатора Николая Сандакова, который обвиняется в получении взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР региона.

По версии следствия, в 2013 — 2014 годах чиновник получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1,96 млн. рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ЧОП «Питон» за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица области на условиях, выгодных для предприятия.

По уголовному были проведены 15 экспертиз: бухгалтерская, оценочная, психолого-лингвистическая и другие. Опрошено более 40 свидетелей.

Проведены обыски и выемки документов. Это позволило сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступления.

Напомним, 2 марта адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский направил ходатайство в адрес прокурора Челябинской области Александра Кондратьева с просьбой не утверждать обвинительное заключение и вернуть уголовное дело следствию.

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