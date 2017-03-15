В новосибирском ДТП неопытный лихач погубил юную пассажирку
В смертельной аварии погибла несовершеннолетняя девушка.
В смертельной аварии погибла несовершеннолетняя девушка.
Вчера вечером восемнадцатилетний парень потерял управление, двигаясь по направлению к
«Удар пришёлся на пассажирскую сторону автомобиля. В результате аварии пассажирка 2000 года рождения, погибла на месте,» — сообщили в сообществе «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
По словам подписчиков, автомобиль незадолго до ДТП «вилял между рядами», а водитель был совсем неопытен. Сообществу сообщили, что молодой человек получил права 1 февраля.