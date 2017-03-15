В новосибирском ДТП неопытный лихач погубил юную пассажирку

Вчера вечером восемнадцатилетний парень потерял управление, двигаясь по направлению к Немировича-Данченко со стороны МЕГИ. Водитель выехал с дороги и протаранил столб около развязки у Бугринского моста.

«Удар пришёлся на пассажирскую сторону автомобиля. В результате аварии пассажирка 2000 года рождения, погибла на месте,» — сообщили в сообществе «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».