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07:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В новосибирском ДТП неопытный лихач погубил юную пассажирку

В смертельной аварии погибла несовершеннолетняя девушка.

Вчера вечером восемнадцатилетний парень потерял управление, двигаясь по направлению к Немировича-Данченко со стороны МЕГИ. Водитель выехал с дороги и протаранил столб около развязки у Бугринского моста.

«Удар пришёлся на пассажирскую сторону автомобиля. В результате аварии пассажирка 2000 года рождения, погибла на месте,» — сообщили в сообществе «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По словам подписчиков, автомобиль незадолго до ДТП «вилял между рядами», а водитель был совсем неопытен. Сообществу сообщили, что молодой человек получил права 1 февраля.

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