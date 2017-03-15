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04:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Грипп и острая вирусная инфекция в Хабаровске побеждены на месяц раньше, чем прошлогодние

Количество заболевших ОРВИ за неделю снизилось на 533 человека и сейчас составляет 3520 человек.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Грипп и острая респираторная вирусная инфекция уже не угрожают Хабаровску. Число заболевших ОРВИ стремительно снижается на протяжении нескольких недель. Такая радужная статистика наблюдается и среди взрослых, и среди детей, Несмотря на это, работа по профилактике этих заболеваний не прекращается, сообщает корр. ИА AmurMedia специалист отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации Хабаровска Екатерина Царева.

Уже в течение месяца в людных местах города не требуется носить маски и разрешены массовые мероприятия. В этот раз ограничительные меры были отменены на месяц раньше, чем в прошлом году. Медики считают это достижением.

— Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога в целом по Хабаровску на 20,8%, а также ниже эпидпорога по всем возрастным категориям, причем это уже на протяжении нескольких недель. Но мы продолжаем работу по профилактике и мониторингу. Отслеживаем ситуацию и продолжаем работу с управлением образования. Несмотря на то, что ограничение снято, но вся профилактика проводится. И дезинфекция, и проветривания и другие виды работы, — уверила Екатерина Царева.

При этом количество заболевших в Хабаровске до сих пор превышает 3,5 тысячи человек, а два класса в одной школе накануне закрыли на карантин по ОРВИ.

— Это не считается эпидемией. И взрослые и дети выздоравливают. А классы закрыты из-за того, что именно в этих коллективах сразу много заболевших детей и, чтобы заболевание не распространилось дальше, классы закрыли, — поясняет Екатерина Царева.

Кстати, победа над эпидемией, состоявшаяся в этом году раньше, чем в прошлом, напрямую связана с качественно проведенной вакцинацией. В прививочной кампании приняли участие больше половины хабаровчан, заключила Екатерина Царева.

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