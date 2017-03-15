Белорусских подростков-беглецов задержали в Хабаровске

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Троих белорусских подростков, сбежавших из дома в Витебске, сняли с поезда в Хабаровске. По железной дороге дети хотели попасть во Владивосток. За «беглецами» в краевую столицу уже вылетели родители, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Следственный комитет Витебской области.

Обращение от жительницы Витебска об исчезновении ее троих детей поступило в Октябрьский РОВД города 7 марта. Женщина сообщала, что примерно в 07.30 ее дети в возрасте от 15 до 18 лет ушли в школу и не вернулись. Как потом выяснилось, в учебном заведении они не появлялись.

«По материалам проверки установлено, что ученики 9-го и 11-го классов направились в район Билево города Витебска, откуда предположительно на попутном транспорте добрались до г.п. Лиозно Витебской области. Там их запечатлели камеры видеонаблюдения, когда они покупали продукты питания. В последующем, предположительно, дети направились в город Смоленск Российской Федерации», — говорится на сайте Следственного комитета Республики Беларусь.

Отмечается, что перед уходом из дома подростки оставили записку, взяли паспорта и деньги из семейного бюджета.

Вчера представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что беглецов нашли в Хабаровске.

«Благодаря информации, которая была направлена в МВД Российской Федерации, сотрудниками транспортной полиции сняты с поезда трое детей в городе Хабаровске. За ними вылетели родители», — сообщает она.

По информации белорусских СМИ, троица направлялась во Владивосток.