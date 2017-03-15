Иркутянку обманули аферисты при покупке кроссовок в интернете

Полицейские Иркутской области разбираются в мошенничестве, жертвой которого стала интернет-пользовательница. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

За помощью к правоохранителям обратилась 21-летняя жительница областного центра. По словам иркутянки, в Инстаграме она наткнулась на онлайн-магазин одежды и решила приобрести 2 пары кроссовок. После общения с продавцом девушка перевела предоплату более 7 тысяч рублей. После связь с торговцем прервалась. Товар иркутянка так и не получила.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от перевода предоплаты за покупку товара в интернете и хранить в секрете конфиденциальные данные банковской карты.