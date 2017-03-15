Иркутянку обманули аферисты при покупке кроссовок в интернете
«Продавцы» одежды исчезли.
«Продавцы» одежды исчезли.
Полицейские Иркутской области разбираются в мошенничестве, жертвой которого стала
За помощью к правоохранителям обратилась 21-летняя жительница областного центра. По словам иркутянки, в Инстаграме она наткнулась на
Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от перевода предоплаты за покупку товара в интернете и хранить в секрете конфиденциальные данные банковской карты.