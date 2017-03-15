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05:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщина вонзила нож в сердце мужа в Куйтунском районе Приангарья

Возбуждено уголовное дело.

Тело 51-летнего мужчины с видимыми признаками насильственной смерти было обнаружено одном из домов по улице Первомайская в селе Карымск Куйтунского района Приангарья. По данному факту следственными органами в отношении его жены возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, днем 12 марта супруги распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, которая закончилась трагически.

«Женщина вооружилась ножом и нанесла супругу удар в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления», — отметили в пресс-службе.

Сейчас подозреваемая задержана и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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