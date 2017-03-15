В Красноярске автомобиль протаранил павильон с мороженым

В Красноярске водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в павильон с мороженым. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла вечером 14 марта на ул. Карла Маркса. По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением и врезался в ларек. По словам очевидцев, водитель «Нивы» пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Также сообщается, что сбитый павильон задел автомобиль Toyota, ехавший следом за виновником ДТП.

По данным ведомства, в аварии никто не пострадал. Инцидент стал поводом для обсуждений в социальных сетях.

Напомним, 28 февраля на пересечении улиц Партизана Железняка и Аэровокзальной произошла авария с внедорожником. Иномарку на высокой скорости вынесло на тротуар, где в этот момент проходили пешеходы. Автомобиль снес ограждение и врезался в угол жилого дома. В результате происшествия также никто не пострадал.