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05:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске автомобиль протаранил павильон с мороженым

Водитель не справился с управлением и врезался в ларек.

В Красноярске водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в павильон с мороженым. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла вечером 14 марта на ул. Карла Маркса. По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением и врезался в ларек. По словам очевидцев, водитель «Нивы» пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Также сообщается, что сбитый павильон задел автомобиль Toyota, ехавший следом за виновником ДТП.

По данным ведомства, в аварии никто не пострадал. Инцидент стал поводом для обсуждений в социальных сетях.

Напомним, 28 февраля на пересечении улиц Партизана Железняка и Аэровокзальной произошла авария с внедорожником. Иномарку на высокой скорости вынесло на тротуар, где в этот момент проходили пешеходы. Автомобиль снес ограждение и врезался в угол жилого дома. В результате происшествия также никто не пострадал.

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