В Иркутской области с 15 марта введен особый противопожарный режим

В Иркутской области с 15 марта по 1 июня 2017 года введен особый противопожарный режим. Как 15 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, это связано с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений.

На период действия противопожарного режима запрещается посещение лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности; разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятиях и т. д.

В соответствии со ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей. Те же правонарушения, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей. Согласно п. 3 ст. 8.32. Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.