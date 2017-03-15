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05:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области с 15 марта введен особый противопожарный режим

В Иркутской области с 15 марта по 1 июня 2017 года введен особый противопожарный режим.

Источник: AP 2017

В Иркутской области с 15 марта по 1 июня 2017 года введен особый противопожарный режим. Как 15 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, это связано с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений.

На период действия противопожарного режима запрещается посещение лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности; разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятиях и т. д.

В соответствии со ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей. Те же правонарушения, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей. Согласно п. 3 ст. 8.32. Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39−99−99. При пожаре звоните в единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру — 101.

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