Торговца правами в Приморье сдал обманутый покупатель

Заявление 29-летнего молодого человека поступило в дежурную часть ОМВД по Уссурийску. Потерпевший сообщил, что у него похитили деньги, причинив ущерб на 45 тысяч рублей.

Оказалось, что в начале февраля заявитель обратился к незнакомцу, чтобы в обход закона получить водительское удостоверение. После передачи злоумышленнику тех самых 45 тысяч рублей потерпевший должен был получить права. Однако когда вознаграждение оказалось в руках «благодетеля», злоумышленник отключил телефон и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержали 38-летнего мужчину. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что все деньги он уже успел истратить. Кроме того, подозреваемый сознался в серии аналогичных преступлений.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.