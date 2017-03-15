В Прикамье экс-сотрудник колонии осужден за получение взяток
Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
Бывший сотрудник колонии осужден за получение взяток, сообщает
Выяснилось, что бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК № 38 получил в 2015 году от двух заключенных более 16 тысяч рублей за положительные характеристики для целесообразности
В 2016 году он также получил деньги за написание аналогичной характеристики от еще одного заключенного. Однако, понимая, что оснований для её подготовки нет, не выполнил свою часть договора.
Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.