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07:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье экс-сотрудник колонии осужден за получение взяток

Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Бывший сотрудник колонии осужден за получение взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры. Слушание по делу состоялось накануне в Березниковском городском суде.

Выяснилось, что бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК № 38 получил в 2015 году от двух заключенных более 16 тысяч рублей за положительные характеристики для целесообразности условно-досрочного освобождения.

В 2016 году он также получил деньги за написание аналогичной характеристики от еще одного заключенного. Однако, понимая, что оснований для её подготовки нет, не выполнил свою часть договора.

Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

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