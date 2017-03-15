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07:07 (мск), источник: СуперОмск

В Омске упавший снег разбил иномарку

В группе REGIK55 появился пост с фотографией припаркованной возле дома машины.

Иномарка стоит возле тротуара, и, по словам автора записи, на нее рухнул снег. На снимке хорошо видно разбитое стекло.

«Перелета 18. Снежок с крыши накрыл Ауди. Жертв нет. 14.03.2017», — пишет очевидец.

Комментаторы пошутили, что это своеобразный штраф за стояние колесами на тротуаре. Также люди отметили, что мог пострадать случайный прохожий.

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