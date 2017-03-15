Полиция, ФСБ и Росгвардия оцепили «Платинум Арену» в Хабаровске

Масштабные антитеррористические учения прошли сегодня в центре Хабаровска. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, а также спасатели МЧС и чиновники краевой и городской администраций занимались освобождением людей, по легенде захваченных террористами в здании «Платинум Арены», сообщает портал «Губерния».

Помимо территории спорткомплекса, силовики заняли парковочную площадку торгового центра «Экодом» и территорию школы № 33, попутно перекрыв автомобильную дорогу — участок Уссурийского бульвара от улицы Дикопольцева до улицы Ленинградской. Движение здесь будет ограничено до 16:00.

«Главной целью учения была отработка мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей и ликвидация его последствий. По легенде все основные действия происходят на территории “Платинум Арены”, которую захватила группа вооруженных людей, выдвинув политические требования. Основная задача учений — отработать взаимодействие между силовыми и правоохранительными ведомствами Хабаровского края. Параллельно прошла отработка учащимися школы правил эвакуации», — рассказала сотрудник пресс-службы краевого УФСБ Ольга Алькина.

Всего в учениях было задействовано около тысячи человек.