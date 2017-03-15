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05:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Псковской области собирался продать оружие в Хабаровске

Сотрудники Хабаровской транспортной полиции изъяли оружие у пассажира поезда Москва — Владивосток.

38-летний житель Псковской области при проверке документов сильно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских. Как оказалось, мужчина вез в сумке две гранаты Ф-1, шесть патронов предположительно от пистолета ТТ, два мелкокалиберных патрона и оптический прицел. В рюкзаке фигуранта обнаружили пистолет, к нему был присоединен глушитель, изготовленный самодельным способом.

Позже в доме подозреваемого нашли другие боеприпасы. По словам мужчины, оружие он выкопал на заднем дворе своего жилища и забрал себе. Фигурант разместил объявление о продаже боеприпасов на одном из сайтов. Предложением заинтересовался житель Хабаровска, куда злоумышленник и выехал, прихватив с собой товар.

Сейчас фигурант находится в хабаровском следственном изоляторе. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

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