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06:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат-строитель рассказал о сбросе сточных вод из ЖК «Орбита» в Енисей

Речь идет о нарушениях экологического законодательства.

На заседании горсовета во вторник, 14 марта, депутат и застройщик Владимир Егоров высказался по поводу действий ГК «Красстрой». По его мнению, коммунальные сети ЖК «Орбита» были проложены с нарушениями.

Компания «Сибиряк», принадлежащая Егорову, занимается строительством развязки от 4-го моста до Копылова.

«При строительстве Волочаевской мы столкнулись с тем, что фекальные воды из жилого комплекса “Орбита” перекачиваются в ливневую канализацию и уходят в Енисей», — рассказал Егоров.

Он заявил, что все это нарушает экологическое законодательство.

Добавим, это не единственная проблема, которая волнует жильцов домов в ЖК «Орбита». Ранее красноярцы, проживающие в домах жилого комплекса, жаловались на растрескавшийся и вздыбившийся кафель на разных этажах в подъездах. Также горожане публиковали в социальных сетях фотографии разбившихся окон, комментируя, что стекла разбились самопроизвольно.

Жилой комплекс, расположенный на скале в Красноярске, давно вызывает беспокойство местных жителей, экспертов и строителей. Несколько раз с проверкой в этот район приезжали депутаты Горсовета, которые высказывали опасения, что высокий склон может быть не надежен при обильном ливне и других погодных явлениях.

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