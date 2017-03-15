В Приморье задержан главврач Пластунской районной больницы Сергей Дубровин

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Главного врача КГБУЗ «Пластунская районная больница» Сергея Дубровина задержали вчера, 14 марта. Правоохранительные органы провели обыски в рабочем кабинете и дома. Как рассказали информированные источники в департаменте здравоохранения Приморского края и в Пластуне корр. ИА PrimaMedia, во время обысков оперативники обнаружили несколько сумок с наркотиками. Пока нет информации, были ли это наркотики медицинские или нет. Сам главврач сказал правоохранителям, что они для личного пользования.

Получить официальный комментарий от правоохранительных органов пока не удалось.