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06:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье задержан главврач Пластунской районной больницы Сергей Дубровин

В его квартире и в рабочем кабинете прошли обыски.

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Главного врача КГБУЗ «Пластунская районная больница» Сергея Дубровина задержали вчера, 14 марта. Правоохранительные органы провели обыски в рабочем кабинете и дома. Как рассказали информированные источники в департаменте здравоохранения Приморского края и в Пластуне корр. ИА PrimaMedia, во время обысков оперативники обнаружили несколько сумок с наркотиками. Пока нет информации, были ли это наркотики медицинские или нет. Сам главврач сказал правоохранителям, что они для личного пользования.

Получить официальный комментарий от правоохранительных органов пока не удалось.

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