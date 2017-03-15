Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
06:28 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке разыскивается женщина

29 августа 2016 года в период времени с 11.00 до 12.00 Журова вышла из квартиры дома на улице Главная в городе Владивостоке, после чего женщину никто не видел и до настоящего времени, сведении о ее местонахождении не имеется, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Источник: primorsky.sledcom.ru

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приметы: женщина на вид 70−75 лет, рост 152 см, худощавого телосложения, морщинистая, глаза серо-зеленые большие, нос прямой большой, губы обычные, волос каштанового цвета до плеч, прямой, может собирать в «хвост» черной резинкой.

Была одета: в серые трикотажные брюки, серую (бежево-серая) льняную кофту с капюшоном на молнии, с узором в виде «клеточек» в цвет с основным цветом, полуботинки черного цвета глянцевые на молнии из кожзаменителя на небольшой платформе, шапку темно -серую шерстяную крупной вязки.

Особые приметы: шрам от операции по удалению аппендицита, отсутствие зубов, на руках варикоз вен.

В случае обнаружения сообщить по телефонам: 8902−554−7770 (начальник ОУР ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку Болотин Р.); 8 (423) 2−388003 (дежурная часть ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку); 8951−019−2888 (следователь СО по Советскому району СУ СК РФ по Приморскому краю Николенко Р. О.).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ: Елизавета II одобрит законопроект о Brexit 16 марта
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь