На окраине Омска стая бездомных собак напала на омичку с ребенком

Очередной случай нападения бездомных собак произошел в Омске. Инцидент произошел вчера, 14 марта, днем. Жертвой нападения животных едва не стала омичка Анастасия Приходько и ее годовалый сын.

В популярном паблике «Омск ВК» девушка рассказала о происшествии. По ее словам, она с сыном шли в промзоне за улицей 3-ий Разъезд, когда у дома 302 на улице 20 лет РККА на них набросилась стая собак — 6 или 7 животных.

На крики девушки на помощь никто не пришел, хотя Анастасия утверждает, что у ближайшего предприятия есть охрана, но и они не обратили внимания на происходящее.

Матери с ребенком удалось избежать укусов, однако, как именно разрешилась ситуация, омичка не пояснила. Неизвестно, удалось ли собак отогнать, они убежали сами, либо же пришлось применять силу. Омичка просит у пользователей сетей помощи.