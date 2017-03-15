На окраине Омска стая бездомных собак напала на омичку с ребенком
Молодая девушка и ее годовалый ребенок едва смогли избежать укусов бродячих животных.
Молодая девушка и ее годовалый ребенок едва смогли избежать укусов бродячих животных.
Очередной случай нападения бездомных собак произошел в Омске. Инцидент произошел вчера, 14 марта, днем. Жертвой нападения животных едва не стала омичка Анастасия Приходько и ее годовалый сын.
В популярном паблике «Омск ВК» девушка рассказала о происшествии. По ее словам, она с сыном шли в промзоне за улицей 3-ий Разъезд, когда у дома 302 на улице 20 лет РККА на них набросилась стая собак — 6 или 7 животных.
На крики девушки на помощь никто не пришел, хотя Анастасия утверждает, что у ближайшего предприятия есть охрана, но и они не обратили внимания на происходящее.
Матери с ребенком удалось избежать укусов, однако, как именно разрешилась ситуация, омичка не пояснила. Неизвестно, удалось ли собак отогнать, они убежали сами, либо же пришлось применять силу. Омичка просит у пользователей сетей помощи.
Как и следовало ожидать, в комментариях омичи принялись горячо высказывать противоположные мнения. Одни посоветовали обратиться в Спецавтохозяйство, другие — носить с собой булочку, чтобы при случае отвлечь голодных собак. Многие предлагают более радикальный метод нежели булочка — отбиваться от животных с помощью палки или камней.
В комментариях подписчики принялись бурно обсуждать проблему с бездомными животными. Однако