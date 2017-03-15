В Сибири ежедневно фиксируют около сотни пожаров

Порядка 100 возгораний ежедневно фиксируется из космоса на территории Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

«Уточнение ситуации на месте показывает, что горят мусор, трава, отходы лесозаготовительного производства, сельхозугодья», — сообщили в ведомстве.

Значительная часть возгораний происходит в 5-километровой зоне от населенных пунктов.

В соответствии с прогнозом центра «Антистихия», лесные и торфяные пожары в России в 2017 году могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Сибирского федерального округа. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской областях.

Особый противопожарный режим уже введен в Иркутской области с 15 марта по 1 июня, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В соответствии с постановлением, подписанным председателем правительства Иркутской области Александром Битаровым, гражданам запрещено посещение лесов при наступлении III класса (и выше) пожарной опасности. Введен также запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводствах, а также в лесах.

За нарушение этих требований предусмотрен штраф для граждан в размере 1−5 тыс. рублей, на юридических лиц — 150−200 тыс. рублей.

В прошлом году Иркутская область была одним из лидеров в РФ по количеству лесных пожаров.