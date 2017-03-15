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07:17 (мск), источник: Kazinform

По факту смерти солдата в Актау начато досудебное расследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту смерти солдата в Актау начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в Военной прокуратуре Актауского гарнизона.

Источник: Kazinform

Как сообщали ранее в пресс-службе Министерства обороны РК, «10 марта т.г. в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011, матрос срочной службы Шишимбаев М. А. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств».

В военной прокуратуре Актауского гарнизона не исключают, что погибшего 10 марта солдата довели до самоубийства.

«10 марта около 16.00 часов в помещении санитарного узла воинской части 29011 Министерства обороны обнаружен труп военнослужащего срочной службы рядового Шишимбаева М. А. с огнестрельными ранениями в голову из автомата АК-74. В этот же день указанный факт Западным региональным военно-следственным управлением Министерства внутренних дел зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (доведение до самоубийства)», — отмечается на сайте главной военной прокуратуры.

Создана оперативно-следственная группа. Ход расследования взят на контроль. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется проведение посмертного судебного психолого-психиатрического исследования личности погибшего.

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