По факту смерти солдата в Актау начато досудебное расследование
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту смерти солдата в Актау начато досудебное расследование, назначена
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту смерти солдата в Актау начато досудебное расследование, назначена
Как сообщали ранее в
В военной прокуратуре Актауского гарнизона не исключают, что погибшего 10 марта солдата довели до самоубийства.
«10 марта около 16.00 часов в помещении санитарного узла воинской части 29011 Министерства обороны обнаружен труп военнослужащего срочной службы рядового Шишимбаева М. А. с огнестрельными ранениями в голову из автомата АК-74. В этот же день указанный факт Западным региональным
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