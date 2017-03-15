По факту смерти солдата в Актау начато досудебное расследование

Как сообщали ранее в пресс-службе Министерства обороны РК, «10 марта т.г. в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011, матрос срочной службы Шишимбаев М. А. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств».

В военной прокуратуре Актауского гарнизона не исключают, что погибшего 10 марта солдата довели до самоубийства.

«10 марта около 16.00 часов в помещении санитарного узла воинской части 29011 Министерства обороны обнаружен труп военнослужащего срочной службы рядового Шишимбаева М. А. с огнестрельными ранениями в голову из автомата АК-74. В этот же день указанный факт Западным региональным военно-следственным управлением Министерства внутренних дел зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (доведение до самоубийства)», — отмечается на сайте главной военной прокуратуры.