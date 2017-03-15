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06:53 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский пенсионер погиб под колесами двух машин

Под Красноярском на трассе погиб 64-летний пешеход.

Вечером 13 марта под Красноярском на трассе погиб 64-летний пешеход — его сбили сразу два автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла на 17 км автодороги Березовка — Маганск. Мужчина двигался по обочине по ходу движения транспортных средств, при этом он был в одежде темного цвета без светоотражающих элементов. Сначала его сбила «Волга», а затем — «Лада Приора». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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