Красноярский пенсионер погиб под колесами двух машин

Вечером 13 марта под Красноярском на трассе погиб 64-летний пешеход — его сбили сразу два автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла на 17 км автодороги Березовка — Маганск. Мужчина двигался по обочине по ходу движения транспортных средств, при этом он был в одежде темного цвета без светоотражающих элементов. Сначала его сбила «Волга», а затем — «Лада Приора». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.