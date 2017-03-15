Три человека погибли в двух пожарах в Новосибирске
По предварительным данным, причинами пожаров могла стать неосторожность при курении, рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причинами пожаров могла стать неосторожность при курении, рассказали в МЧС.
Три человека погибли в двух пожарах в Новосибирске, об этом «Вестям» рассказал глава
«14 марта в Железнодорожном районе Новосибирска на улице Сургутской произошел пожар, в котором погиб 44-летний мужчина. По прибытию пожарных на место происходило горение по всей площади, общая площадь — 40 квадратных метров», — рассказал Винаков.
Также в час ночи произошел пожар в Дзержинском районе Новосибирска.
«На момент прибытия пожарных общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. При разборе завалов обнаружено двое погибших. Наиболее вероятной причиной пожаров стала неосторожность при курении. В настоящее время по фактам пожаров проводятся проверки», — добавил глава